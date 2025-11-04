Das ist der neue Leiter der Expertenkommission

„Weil die Gesundheit das Wertvollste für die Menschen ist, ist sie für mich das Wichtigste in meiner Arbeit. Deshalb ist es mir wichtig, dass die Aufarbeitung gründlich passiert, um die richtigen Konsequenzen ziehen zu können. Ich habe eine vollumfängliche und transparente Aufklärung der Geschehnisse angeordnet und lege Wert auf eine umfassende Analyse der Abläufe. Dr. Pammer steht wie kaum jemand anderer in Oberösterreich für Unabhängigkeit und Transparenz und freue mich sehr, dass er sich bereit erklärt hat, die Expertenkommission zu leiten“, so Gesundheits-Landesrätin Christine Haberlander in einer Aussendung am Dienstag.