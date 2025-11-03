Turbo in Afrika: 75 Millionen neue Arbeitsplätze!

Erster Schritt aus Armut

Anders als im globalen Norden bedeutet die Schaffung neuer Arbeitsplätze auf der Südhalbkugel den Angaben zufolge auch einen direkten ersten Schritt aus der Armut. Dort seien noch rund 320 Millionen potenziell Beschäftigte nicht in Tätigkeiten über der Armutsgrenze – entweder weil sie in ihren Jobs weniger als 2,15 US-Dollar verdienen oder komplett arbeitslos seien. Diese sogenannte Beschäftigungslücke variiere stark zwischen den Ländern. In Kenia etwa seien aktuell 22 Prozent nicht oder so prekär beschäftigt, dass sie unter der Armutsgrenze liegen. Im krisengeschüttelten Nachbarland Somalia sind es demnach sogar 75 Prozent.