Moldawier mit 1,56 Promille zu schnell unterwegs

Wegen überhöhter Geschwindigkeit stoppte die Polizei am Sonntagnachmittag auf der Tauernautobahn (A10) im Gemeindegebiet von Kuchl einen 32-jährigen Moldawier. Dabei stellte sich heraus, dass das Schnellfahren gar nicht das Hauptproblem war, denn der Lenker hatte 1,56 Promille intus.