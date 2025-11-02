Punkterekord für Bürmoos, Bramberg rettet Heimsieg

Torraub-Szene erhitzte die Gemüter

Einen Blitzstart legte Straßwalchen in Anthering hin, Johnson traf umgehend (2.). Doch danach waren die Heimischen aufgeweckter: Kühleitner versenkte einen Abpraller im Netz (9.), Nagl traf nach Konter und Hereingabe über rechts am zweiten Pfosten (43.). „Wir hatten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz. Zum Glück sind uns dann die Tore nach der Pause gelungen“, freute sich der scheidende Gäste-Betreuer Bernhard Huber-Rieder (geht zu Grünau) trotzdem über drei Punkte. Denn Mathias Chudoba traf noch doppelt und Music fixierte das 4:2 (84.). Knackpunkt für die Heimischen: „Bei einem Torraub-Foul wurde weitergespielt. Im Gegenzug kassieren wir das 2:3“, klagte Sektionsleiter Hans Peter Hofmann. „Bei der Aktion wurde klar Ball gespielt“, hielt Huber-Rieder dem entgegen. Auf dessen Spuren wandelt Akteur Marco Berner. Wie einst der Coach geht der Lehramtsstudent im Winter ins Ausland, verbringt das Frühjahr in Griechenland. Wermutstropfen: Weiß verletzte sich am Oberschenkel – Herbst wohl vorbei.