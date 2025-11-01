Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trainer enttäuscht

Nach Grusel-Leistung: „Waren nicht ligatauglich!“

Salzburg
01.11.2025 07:00
Gavrilo Fonjga und der SV Kuchl mussten am Freitagabend eine hohe Heimpleite einstecken.
Gavrilo Fonjga und der SV Kuchl mussten am Freitagabend eine hohe Heimpleite einstecken.(Bild: Tröster Andreas)

Der Auftritt gegen Kellerkind Lauterach endete für Kuchl in der Regionalliga West am Freitagabend enttäuschend. Trainer Thomas Hofer sparte danach nicht mit Kritik. Ein Feuerwehrmann war trotz Niederlage aber zufrieden mit der Darbietung seiner Mannschaft. 

0 Kommentare

Standesgemäß ging Kuchl am Freitagabend im Westliga-Heimspiel gegen den Tabellen-Vorletzten Lauterach durch Lukas Brückler in Führung. „Der Ausgleich ist dann aber ganz billig gefallen“, sagte Trainer Thomas Hofer und sparte nicht mit Kritik an seinem Team. Am Ende stand nämlich eine 1:4-Pleite auf der Anzeigetafel!

Lukas Brückler (li. mit Max Seiwald) erzielte das 1:0 für Kuchl.
Lukas Brückler (li. mit Max Seiwald) erzielte das 1:0 für Kuchl.(Bild: Tröster Andreas)

„Katastrophal schwach“
„In der zweiten Halbzeit waren wir katastrophal schwach. Wir waren nicht ligatauglich. Eine enttäuschende Leistung“, sprach Hofer Klartext. Man müsse sich hinterfragen. „Vielleicht ist es am Anfang der Saison zu gut gelaufen für uns. Der Abwärtstrend war in den vergangenen Spielen schon erkennbar. Wir müssen wieder die Grundtugenden zeigen: Kratzen, beißen, kämpfen“, betonte der Coach, der mit den Tennengauern weiterhin auf dem vierten Platz liegt.

Thomas Hofer war nach dem 1:4 gegen Lauterach bedient.
Thomas Hofer war nach dem 1:4 gegen Lauterach bedient.(Bild: Tröster Andreas)

Weiter Zweiter bleibt Seekirchen. Die Flachgauer bogen den FC Pinzgau vor eigenem Publikum mit 1:0. Andreas Pär besorgte früh (2.) den Treffer zum Endstand. „Da haben wir geschlafen“, sagte Adonis Spica, der die Saalfeldener zumindest bis Winter betreuen wird. „Über 90 Minuten war der unser Sieg nicht unverdient. Der Trainerwechsel bei ihnen (von Florian Klausner auf Adonis Spica in der Vorwoche, Anm.) hat uns aber nicht in die Karten gespielt. Es war eine brutal intensive Partie“, lobte Seekirchens Coach Mario Lapkalo den Gegner. Seinem Gegenüber wiederum wird nach der Leistung gegen das Westliga-Spitzenteam beim Blick auf das Restprogramm nicht angst und bange.

Lesen Sie auch:
Einen Schritt schneller! Seekirchens Kicker waren in der Herbstsaison meist flotter unterwegs ...
Zünglein an der Waage
Bodenständig! Aufsteiger Seekirchen rockt die Liga
31.10.2025

Bischofshofens Leistung zum Fürchten
Zum Fürchten war hingegen die Darbietung von Bischofshofen in Schwaz. Schon vor der Pause hätte man sich über vier oder fünf Gegentore nicht beschweren dürfen. Am Ende gab es dank eines Hattricks von Schwaz-Leistungsträger Can Alak – dritter Dreierpack in Folge – kaum Gegenwehr und es blieb sogar beim schmeichelhaften 0:3. Das gleiche Ergebnis musste Nachbar St. Johann im Heimspiel gegen Kitzbühel einstecken.

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
137.086 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Oberösterreich
Kleiner Fehler kommt Pärchen ganz schön teuer
95.988 mal gelesen
Krone Plus Logo
Julia Lugstein (33) und Dominik Huber (31) erfüllten sich den Traum von den eigenen vier Wänden, ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
89.880 mal gelesen
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf