Nach Grusel-Leistung: „Waren nicht ligatauglich!“

Weiter Zweiter bleibt Seekirchen. Die Flachgauer bogen den FC Pinzgau vor eigenem Publikum mit 1:0. Andreas Pär besorgte früh (2.) den Treffer zum Endstand. „Da haben wir geschlafen“, sagte Adonis Spica, der die Saalfeldener zumindest bis Winter betreuen wird. „Über 90 Minuten war der unser Sieg nicht unverdient. Der Trainerwechsel bei ihnen (von Florian Klausner auf Adonis Spica in der Vorwoche, Anm.) hat uns aber nicht in die Karten gespielt. Es war eine brutal intensive Partie“, lobte Seekirchens Coach Mario Lapkalo den Gegner. Seinem Gegenüber wiederum wird nach der Leistung gegen das Westliga-Spitzenteam beim Blick auf das Restprogramm nicht angst und bange.