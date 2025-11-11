Vier Ringe dominieren eine ganze Stadt

Man kennt sich bereits

Das letzte Aufeinandertreffen beider Klubs war am 7. September 2023. In der Champions Hockey League sicherten sich die Oberbayern damals vor 800 mitgereisten ERC-Fans einen knappen 2:1-Sieg. Der Doppeltorschütze hörte auf den Namen Andrew Rowe, dessen Engagement bei den Bulls unrühmlich endete. Auch für das morgige Hinspiel ist bei den Bullen eine Fanreise geplant. Wie viele Fans sich aber tatsächlich auf den Weg nach Oberbayern begeben, bleibt abzuwarten.