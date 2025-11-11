Vorteilswelt
Salzburg in Ingolstadt

Vier Ringe dominieren eine ganze Stadt

Salzburg: Sport-Nachrichten
11.11.2025 10:26
Travis St. Denis (li.) spielte einst für Bulls-Gegner Ingolstadt.
Travis St. Denis (li.) spielte einst für Bulls-Gegner Ingolstadt.(Bild: GEPA)

Für die Eisbullen kommt es nach der Länderspielpause knüppeldick. Von Verschnaufen keine Spur geht’s für den Eishockey-Meister morgen (19.30) in der Champions Hockey League beim ERC Ingolstadt darum, sich für das Rückspiel kommende Woche eine gute Ausgangslage zu erspielen. 

Die „Krone“ nahm den Achtelfinal-Gegner aus der Audistadt kurz unter die Lupe.

Automarke als Stadtbild
Wer an Ingolstadt denkt, denkt sofort an die vier bekanntesten Ringe Deutschlands. Mit der Automarke Audi sind an der Donau rund 40.000 Arbeitnehmer beschäftigt. Bei einer Einwohnerzahl von 140.000 eine ordentliche Duftmarke.

Erst Seuche, dann Titel
Für Aufregung sorgten die „Schanzer“, wie sie in der deutschen Eishockey-Szene genannt werden, in der Saison 2013/2014. Damals ergatterte sich der ERC als Grunddurchgangsneunter über die Pre-Play-offs am Ende doch noch den einzigen Meistertitel der Klubgeschichte. Mit dabei war auch Ex-NHL-Goalie Timo Pielmeier, der in seiner besten Zeit bei unseren Nachbarn als „Eishockey-Neuer“ galt.

Lesen Sie auch:
Hier findet im CHL-Achtelfinale erst das Rückspiel statt: Die Eisarena Salzburg.
Wegen Umbaumaßnahmen
Bulls tauschen mit Achtelfinal-Gegner Heimrecht
17.10.2025

Bulls-Duo kehrt zurück
Mit Manny Viveiros und Stürmer Travis St. Denis kehren morgen auch zwei Ex-Ingolstädter zurück nach Oberbayern. Nachdem Viveiros 2014/15 als Co-Trainer fungierte, stieg er beim DEL-Klub nur eine Saison später zum Cheftrainer auf. Ein Jahr danach folgte nach Talfahrt der Rausschmiss. St. Denis ging an der Donau hingegen 2023/24 auf Torejagd.

Man kennt sich bereits
Das letzte Aufeinandertreffen beider Klubs war am 7. September 2023. In der Champions Hockey League sicherten sich die Oberbayern damals vor 800 mitgereisten ERC-Fans einen knappen 2:1-Sieg. Der Doppeltorschütze hörte auf den Namen Andrew Rowe, dessen Engagement bei den Bulls unrühmlich endete. Auch für das morgige Hinspiel ist bei den Bullen eine Fanreise geplant. Wie viele Fans sich aber tatsächlich auf den Weg nach Oberbayern begeben, bleibt abzuwarten.

Porträt von Mathias Funk
Mathias Funk
