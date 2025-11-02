Nudisten verwechseln Strand – und werden verhaftet

Handschellen klickten

Worauf die sechs Nudisten – nachdem sie sich wieder angezogen hatten – in Handschellen auf der Wache landeten. Sie müssen sich wegen „ungebührlicher Enthüllung in der Öffentlichkeit und Enthüllung von Sexualorganen“ vor Gericht verantworten. Ihnen droht eine Geldstrafe von 1000 Dollar und eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr. Ein Sprecher der Sheriffs-Behörde bei CBS12: „Unser Strand, an dem Kleidung optional ist, ist klar gekennzeichnet. Wer sich woanders öffentlich entblößt, der verstößt gegen die Statuten unseres Bundesstaates und des Bezirks.“