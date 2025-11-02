Handschellen klickten
Nudisten verwechseln Strand – und werden verhaftet
Sechs Nudisten sorgten in Florida für einen besonderen Polizeieinsatz. Der Grund: Die Besucher hatten geglaubt, am FKK-Strand zu sein und sich vollkommen entblößt – ein Verbrechen im prüden Amerika.
Die Nudisten Daniel Harrisson (77), Donald Knapp (74), Gaetane Lambert (73), Steven Marhenke (60), Elmer Quandt (77) und Nicolas Ramos (27) hatten erfahren, dass es im St. Lucie Bezirk von Florida einen Strandabschnitt gab, an dem Kleidung „optional“ war. Doch sie verwechselten die Stelle und zogen an der Little Mud Bootsrampe blank – einen Kilometer vom anvisierten „Blind Creek“ Nackt-Strand entfernt.
Laut eines Behördensprechers seien daraufhin „mehrere Notrufe von entrüsteten Bürgern und Strandbesuchern“ eingegangen, die „unautorisierte Nacktheit in der Öffentlichkeit“ gemeldet hatten.
Handschellen klickten
Worauf die sechs Nudisten – nachdem sie sich wieder angezogen hatten – in Handschellen auf der Wache landeten. Sie müssen sich wegen „ungebührlicher Enthüllung in der Öffentlichkeit und Enthüllung von Sexualorganen“ vor Gericht verantworten. Ihnen droht eine Geldstrafe von 1000 Dollar und eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr. Ein Sprecher der Sheriffs-Behörde bei CBS12: „Unser Strand, an dem Kleidung optional ist, ist klar gekennzeichnet. Wer sich woanders öffentlich entblößt, der verstößt gegen die Statuten unseres Bundesstaates und des Bezirks.“
Viele Anwohner entsetzt
Viele Anwohner wie Andy Riley können die drastische Maßnahme der Cops nicht nachvollziehen: „Sie waren doch nur nackt, ihnen Handschellen anzulegen war eine totale Überreaktion. Es ist ja nicht so, als hätten sie versteckte Waffen an sich tragen können …“
Kommentare
