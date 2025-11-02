Rätsel um blaue Hunde in Tschernobyl gelöst

Hunde vermehren sich trotz lebensgefährlicher Umgebung

„Die Hunde wurden sterilisiert, und sie werden mit Blau gekennzeichnet, dass sie sterilisiert wurden“, klärt der Veterinär auf. So soll verhindert werden, dass die Population weiter zunimmt. Die Tiere zeigen sich trotz der lebensfeindlichen Umgebung in der Gegend, in der sich vor knapp vier Jahrzehnten die schwere Nuklearkatastrophe ereignet hatte, äußerst erfolgreich darin, sich zu vermehren. Die Farbe sei harmlos für die Hunde, beruhigt Kirjejew.