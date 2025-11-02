Automaten gesprengt – Blutspur führt zu Teenies

Am Tatort im 21. Bezirk entdeckten die Ermittler eine Blutspur – sie führte zu drei Jugendlichen im Alter von 16, 17 und 20 Jahren, die sich ganz in der Nähe aufhielten. Der 16-Jährige war verletzt, hatte eine blutige Verletzung am Kopf. Sanitäter versorgten ihn noch vor Ort.