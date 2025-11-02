Automaten gesprengt – Blutspur führt zu Teenies

Explosive Szenen in Wien! Gleich zwei Zigarettenautomaten sind am Samstagabend (vermutlich mit Böllern) in die Luft gejagt worden – einer im 15. Bezirk, der zweite Stunden später in Floridsdorf. Die Polizei ermittelt: Wer steckt hinter den gefährlichen Sprengaktionen?
Am Tatort im 21. Bezirk entdeckten die Ermittler eine Blutspur – sie führte zu drei Jugendlichen im Alter von 16, 17 und 20 Jahren, die sich ganz in der Nähe aufhielten. Der 16-Jährige war verletzt, hatte eine blutige Verletzung am Kopf. Sanitäter versorgten ihn noch vor Ort.
Auf Nachfrage der Polizei gab der Teenager an, er sei „zufällig vorbeigegangen“, als der Automat explodierte. Seine Freunde hätten ihm lediglich helfen wollen. Ob das stimmt, wird nun vom Landeskriminalamt geprüft.
Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren – die Polizei sucht weiter nach Zeugen und möglichen Mittätern.
