Fahrer angezeigt

Polizei beendete zwei illegale Straßenrennen

Oberösterreich
02.11.2025 11:00
Die Polizei konnte die Raser schließlich stoppen. (Symbolfoto)
Die Polizei konnte die Raser schließlich stoppen. (Symbolfoto)(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Bei einer Lasermessung wurde am Samstagabend in Wels (Oberösterreich)  ein Autofahrer erwischt, der viel zu schnell unterwegs war. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und stellte schließlich fest, dass sich der Fahrer ein Rennen mit einem anderen Autolenker lieferte. Doch das war noch nicht alles.

Am Samstag wurden gegen 21.30 Uhr in Wels auf der B 1, Linzer Straße stadtauswärts, im dortigen 70 km/h-Bereich Lasermessungen durchgeführt. Dabei wurde ein Auto mit einer Geschwindigkeit von 92 km/h „geblitzt“, woraufhin die Nachfahrt aufgenommen wurde. Bei der Verfolgung war dann recht schnell klar, dass sich der Lenker  plötzlich mit einem anderen Fahrer  ein Geschwindigkeitsduell lieferte.

Um 46 km/h zu schnell
Es wurde mittels Videomessung außerhalb des Ortsgebietes jeweils 123 km/h im 70 km/h Bereich gemessen. Die beiden Autos wurden angehalten und die Lenker von der Anzeigenerstattung mit jeweils 46 km/h Überschreitung unter Berücksichtigung der Messtoleranz in Kenntnis gesetzt und angzeigt.

Zweiter Fall
Unmittelbar danach wurden an gleicher Lasermessstelle wieder zwei nebeneinander fahrende Autos mit jeweils 113 km/h gemessen, sie waren also im 39 km/h zu schnell unterwegs und folglich angezeigt.

