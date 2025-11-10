Drogenlenker fuhr Polizei stundenlang davon

Der 28-jährige Lenker aus Wien wurde am Montagvormittag auf der A1 in Niederösterreich wahrgenommen und durch die Streifen Melk und Amstetten zum Anhalten aufgefordert. Trotz mehrerer Versuche entzog sich der Lenker der Anhaltung und fuhr einfach weiter. Der 28-jährige Mann wurde schließlich gegen 12.30 Uhr im Gemeindegebiet von Pasching angetroffen und einer Kontrolle unterzogen.