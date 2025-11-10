Vorteilswelt
Trotzdem erwischt

Drogenlenker fuhr Polizei stundenlang davon

Oberösterreich
10.11.2025 16:30
Der Schnelltest überführte den Wiener (Symbolbild)
Der Schnelltest überführte den Wiener (Symbolbild)(Bild: Tröster Andreas)

Schon auf der Höhe von Melk fiel ein 28-jähriger Wiener Streifenpolizisten auf. Doch weder sie noch ihre Kollegen aus Amstetten konnten den Lenker anhalten. Einige Stunden später wurde er in Pasching (OÖ) kontrolliert, wobei klare Hinweise auf Drogenkonsum auftauchten. Der Schein war ihm bereits entzogen worden. 

0 Kommentare

Der 28-jährige Lenker aus Wien wurde am Montagvormittag auf der A1 in Niederösterreich wahrgenommen und durch die Streifen Melk und Amstetten zum Anhalten aufgefordert. Trotz mehrerer Versuche entzog sich der Lenker der Anhaltung und fuhr einfach weiter. Der 28-jährige Mann wurde schließlich gegen 12.30 Uhr im Gemeindegebiet von Pasching angetroffen und einer Kontrolle unterzogen.

Schein bereits entzogen
Dabei stellten die Beamten eindeutige Symptome einer Beeinträchtigung durch THC fest. Eine Vorführung zur Untersuchung ergab die Fahruntauglichkeit des Lenkers. Weiters stellte sich heraus, dass der Lenker gar nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung war, da ihm dieser bereits vorläufig entzogen wurde. Der 28-Jährige wird angezeigt.

Kommentare

Oberösterreich

