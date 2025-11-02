Yamal ist laut ihm Single, aber kein Betrüger

Der Clasico nahm auch noch ein hitziges Ende. Barcelonas Pedri sah unmittelbar vor Schluss noch Gelb-Rot, danach gerieten einige Akteure vor den Reservebänken aneinander. Auch der verletzte Real-Verteidiger David Alaba trat für Momente in Erscheinung, auf dem Spielfeld rangelten mehrere Profis miteinander. Im virtuellen Raum trat Real-Torschütze Jude Bellingham mit einer Spitze gegen Barcas Jung-Star Lamine Yamal nach.

„Reden ist leicht“, schrieb Bellingham nach Reals 2:1-Heimerfolg bei Instagram. In spanischen Medien wurde das als Antwort auf Yamal verstanden, der vor der Partie gestichelt hatte. Fast beiläufig sagte der 18-Jährige in einem Internet-Stream, dass Real regelmäßig von den Schiedsrichtern bevorzugt werde und sich trotzdem über sie beschwere. „Ich weiß nicht, ob die Mannschaft durch Lamine besonders motiviert war, aber sie war auf jeden Fall motiviert“, sagte Reals Trainer Xabi Alonso. „Man sollte sich von solchen harmlosen Sticheleien nicht erschrecken lassen, und ich betrachte sie auch so.“