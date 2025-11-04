Alkoholisiert mit Auto durch Stadt Wels gerast

Sich betrunken ans Steuer eines Fahrzeuges zu setzen, ist ein No-Go. Doch dann auch noch wie ein Wilder damit zu rasen, geht gar nicht. Dieser Ansicht waren auch Streifenpolizisten, die in Wels auf den doppelten Verkehrssünder aufmerksam wurden. Sie folgten und stoppten ihn, der Mann darf jetzt für längere Zeit nur als Mitfahrer oder in Öffis unterwegs sein.