Stress steigt: Allerheiligen war nur der Anfang!

Kurios nur, dass sich am kommenden Wochenende die Lage nicht entspannt, sondern verschärft. Obwohl es dann weder einen Feiertag noch ein Spielverbot gibt. „Aber da steigt die letzte Herbstrunde, nach der viele Vereine Feiern planen – deshalb wollen sie alle am Samstag spielen. Auch, weil es ihnen für Freitagabendspiele schon zu kalt ist“, weiß Schiedsrichter-Chef Thomas Prammer. Damit ist auch für Wolfsberger der Stress-Level noch höher: „Trotzdem werden auch die Landesligen erneut mit Dreiergespannen besetzt!“ Aber nur, weil mancher Beobachter als Referee einspringt – wie etwa Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Dieter Muckenhammer (44)!