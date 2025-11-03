Mehr Opfer des pädophilen Duos aus Salzkammergut

Dem 79-Jährigen wird der Missbrauch eines Zwölf- und eines 13-Jährigen zur Last gelegt. Sein 52-Jähriger Komplize soll geschlechtliche Handlungen an zumindest zehn Buben (zehn bis 15 Jahre alt) vollzogen bzw. diese versucht haben. Beiden Männern drohen im Fall einer Verurteilung bis zu zehn Jahre Haft.