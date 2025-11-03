Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wiederholungstäter

Mehr Opfer des pädophilen Duos aus Salzkammergut

Oberösterreich
03.11.2025 12:00
Die beiden in U-Haft sitzenden Pädophilen müssen sich im Jänner 2026 vor Gericht verantworten. ...
Die beiden in U-Haft sitzenden Pädophilen müssen sich im Jänner 2026 vor Gericht verantworten. Die Anklage ist umfangreich, es gibt zahlreiche belastende Akteneinträge.(Bild: Andi Schiel)

Zwei Ex-Rädelsführer eines vor 27 Jahren international bekanntgewordenen Kinderschänderrings von Bad Goisern sollen nun mindestens zwölf minderjährige Opfer missbraucht haben. Die Anklagen gegen die beiden Männer (79 und 52) sind bereits rechtskräftig, ihnen drohen hohe Strafen.

0 Kommentare

Es war die Betreuerin eines Schülerheims, die maßgeblich dazu beigetragen hat, dass zwei bereits in der Vergangenheit mehrfach verurteilten Pädophilen aus dem Salzkammergut nun erneut das Handwerk gelegt werden konnte.

Die Frau meldete, dass sich Kinder offenbar regelmäßig bei einem 79-Jährigen aus Bad Goisern aufhalten würden, der schon 1998 als Kopf eines Pädophilenrings mit 60 Opfern eine mehrjährige Haftstrafe ausgefasst hatte.

Lesen Sie auch:
Die Opfer waren 13 und 14 Jahre alt. (Symbolbild)
Krone Plus Logo
Schon mehrfach in Haft
Pädophilen-Duo fiel schon wieder über Buben her
31.10.2025

Missbrauch in Wohnhäusern
Gemeinsam mit einem Komplizen von damals (heute 52) soll er ab 2023 – wie berichtet – erneut Buben missbraucht haben. Tatorte sollen die Wohnhäuser der Männer in Bad Goisern und Lambach gewesen sein.

Dem 79-Jährigen wird der Missbrauch eines Zwölf- und eines 13-Jährigen zur Last gelegt. Sein 52-Jähriger Komplize soll geschlechtliche Handlungen an zumindest zehn Buben (zehn bis 15 Jahre alt) vollzogen bzw. diese versucht haben. Beiden Männern drohen im Fall einer Verurteilung bis zu zehn Jahre Haft. 

Porträt von Jürgen Pachner
Jürgen Pachner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
SalzkammergutBad Goisern
Kinder
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
170.095 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
143.661 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
120.368 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Oberösterreich
Wiederholungstäter
Mehr Opfer des pädophilen Duos aus Salzkammergut
Ausschreibung ungültig
Land verliert wegen Streusalz vor Gericht
Aufruf nach Zeugen
Polizei sucht unbekannten Wilderer nach Rehtötung
19 Prozent teurer
Ärger über hohen Preissprung beim OÖ-Klimaticket
FinanzOnline-Fake
Online-Betrüger prellten Linzerin um 580.000 Euro
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf