Junge Botschafter: Fünf Stimmen für Südafrika

Junge Botschafter aus St. Florian auf großer Tournee: Bei der „Regional Leaders‘ Summit“ in Kapstadt begeisterten die oberösterreichischen Sängerknaben mit Gesang und Charme. Während die jungen Botschafter ihre Heimreise antreten durften, arbeiten Vertreter von „Power-Regionen“ in Südafrika weiter an einer besseren Zukunft.
„Es ist so schön, wenn man anfängt zu singen und das Leuchten in den Augen der Menschen sieht, weil sie ihr Lied erkennen,“ erzählen Valentin, David, Johannes und Laurenz noch ganz euphorisch von ihrem Auftritt. Gemeinsam mit Chorleiter Markus Stumpner durften die vier Florianer Sängerknaben die diesjährige „Regional Leaders‘ Summit“ in Kapstadt (Südafrika) musikalisch eröffnen. Neben einer Schuhplattler-Einlage sangen die Buben auch die afrikanische Hymne, in die einige Zuhörer leise wie andächtig einstimmten. Am Ende ernteten die Sängerknaben nicht nur tosenden Applaus und High-Fives, sondern wurden von mehreren Gästen sogar wie die Rockstars um Erinnerungsfotos gebeten.
Mehr als zweiwöchige Tournee
Nach einer mehr als zweiwöchigen Tournee mit Konzerten in Pretoria, Johannesburg oder East London endete das Abenteuer Südafrika für die fünf verbliebenen musikalischen Botschafter Oberösterreichs an diesem unvergesslichen Abend. „Wir haben gesehen: Man verändert die Menschen durch ein Konzert. Sie lächeln, sind glücklich. Und sie haben eine große Freude damit, dass österreichische Kinder mit der Darbietung ihrer Hymne die afrikanische Kultur wertschätzen“, so das Fazit der 13-Jährigen.
Allianz der „Power-Regionen“
Während es für die Sängerknaben in Richtung Heimat geht, verweilt eine Delegation aus Oberösterreich noch bis kommenden Mittwoch in Kapstadt. Dort findet die mittlerweile 12. „Regional Leaders’ Summit“ (zu Deutsch: Konferenz der Regierungschefs) statt – eine Art Allianz der „Power-Regionen“ Bayern, Georgia, Oberösterreich, São Paulo, Shandong, Québec und Westkap, die gemeinsam an Konzepten für eine nachhaltige und wirtschaftlich vernetzte Zukunft arbeiten. Landesrätin Michaela Langer-Weninger, die heuer den Vorsitz für Oberösterreich übernimmt, lobte den Auftritt der Florianer Sängerknaben als „Aushängeschild für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich, der stolz auf seine reiche Kultur und Tradition sein kann.“
