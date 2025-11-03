Junge Botschafter: Fünf Stimmen für Südafrika

„Es ist so schön, wenn man anfängt zu singen und das Leuchten in den Augen der Menschen sieht, weil sie ihr Lied erkennen,“ erzählen Valentin, David, Johannes und Laurenz noch ganz euphorisch von ihrem Auftritt. Gemeinsam mit Chorleiter Markus Stumpner durften die vier Florianer Sängerknaben die diesjährige „Regional Leaders‘ Summit“ in Kapstadt (Südafrika) musikalisch eröffnen. Neben einer Schuhplattler-Einlage sangen die Buben auch die afrikanische Hymne, in die einige Zuhörer leise wie andächtig einstimmten. Am Ende ernteten die Sängerknaben nicht nur tosenden Applaus und High-Fives, sondern wurden von mehreren Gästen sogar wie die Rockstars um Erinnerungsfotos gebeten.