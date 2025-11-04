Künstler muss wegen Vergewaltigung in Haft

Im Häfen-Theater wird dieser Künstler wohl kein Bein auf den Boden bekommen, denn Vergewaltiger sind im Gefängnis in der Hierarchie ziemlich weit unten angesiedelt. Für drei Jahre muss ein Kunstschaffender aus dem Großraum Linz nun in den Knast, weil er seine Ehefrau missbraucht hatte. Das Zweitgericht setzte die Strafe sogar hinauf.