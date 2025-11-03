Lokale Alternativen für amerikanische Produkte

Alternativen aus OÖ

Dank Suche nach Herkunftsland findet man ganz leicht auch oberösterreichische Angebote für jeden Bedarf: Sportbekleidung von Eisbär aus Feldkirchen an der Donau oder Löffler aus Ried im Innkreis statt Nike oder New Balance oder Telefone vom Linzer Hersteller Emporia, Pedacola aus St. Thomas am Blasenstein oder Yo-Fruchtsäfte als regionale Alternative zu Pepsi, Coca-Cola oder Sprite, Software-Lösungen wie EliteCAD aus Linz als Alternative für computergestützte Zeichenprogramme oder das Innviertler Point of Sale-Modell Kleine Kassa. Dennoch haben es viele der heimischen Angebote angesichts der übermächtigen internationalen Konkurrenz nicht leicht.