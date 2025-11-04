Österreichischer Hund in Serbien schwer verletzt

Wunden heilen

Dass dieser Mann dem Hund die schrecklichen Verletzungen zugefügt hat, wird nicht angenommen. Doch ob „Richie“ ihm vielleicht entlaufen ist oder er ihn eventuell ausgesetzt hat, ist noch unklar. Der Hund musste 78 Tage lang intensivmedizinisch behandelt werden. Er wird aber weiterhin noch betreut. Seine tiefen Fleischwunden im Schulter- und Bauchbereich heilen bereits, die Prognosen sind günstig.