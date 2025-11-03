Was man aus dem Linzer Schandfleck machen könnte

Ideenwettbewerb ausgelobt

„Wir haben einen Ideenwettbewerb ausgelobt, denn seit Jahren werden wir gebeten, etwas gegen diesen grauslichen Ort zu unternehmen und uns zu kümmern“, betont Linzplus-Gemeinderätin Britta Piovesan. Die Resonanz war beachtlich. Nicht weniger als 65 Ideen kamen zusammen. Linzplus-Frontmann Lorenz Potocnik: „Die meisten Projekte wären sofort umsetzbar. Eine Verbesserung ist daher sicher keine Geldfrage, sondern vielmehr eine Frage des Willens und der Tatkraft.“ Er fordert die neue SP-Liegenschaftsreferentin Merima Zukan auf, nicht mehr länger zu warten: „Sie kann sofort beginnen, wir stellen alle Ergebnisse zur Verfügung.“