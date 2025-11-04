Ärger über Trinkgelage und Pöbeleien auf Esplanade

Ziel sei es, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken und die Esplanade als attraktiven, sicheren und lebenswerten Treffpunkt zu erhalten. Die Kontrolle des Alk-Verbots sei problematisch. „Damit es rechtlich geahndet werden kann, müssen Personen beim Trinken angetroffen oder eindeutig beobachtet werden, damit ein Einschreiten und eine rechtliche Ahndung möglich sind“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Die FP weist sei Jahren auf das Problem hin, wünscht sich nun ein ähnlich konsequentes Vorgehen wie während der Corona-Zeit. WIA-Gemeinderat Philipp Wiatschka fordert die Umsetzung der Verschönerungspläne für die Esplanade: „Die präsentierten Pläne wurden immer wieder auf die lange Bank geschoben!“