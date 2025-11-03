Die sieben Todsünden: Neue Serie für die Bühne

Politik als Schauplatz für Hochmut

Gustav L. langweilt sich beim politisch notwendigen Konzert, bevor er in die angesagte Weinbar abtaucht, wo gewöhnlich Sebastian, Thomas oder die Eli verkehren, nebenbei steckt er sich ein Naserl voll weißes Pulver ins Sakko. Aus der österreichischen Politik bekannte Namen fallen ganz unverblümt: „Erinnerst Dich, wie wir den Mitterlehner abgeschossen haben“. Kern oder der Werner kursieren als „brauchbare Sozis“.