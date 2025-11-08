Leistbares Wohnen wird ein Wunschtraum bleiben

Der Bedarf in Österreich liegt jedoch deutlich höher. Neben dem Zuzug von unterm Strich (netto) um die 50.000 Menschen jährlich spielt hier der Trend zu Single-Haushalten eine große Rolle. Laut der Oesterreichischen Notenbank (OeNB) bräuchte es daher bis 2030 rund 42.400 Wohnungen jährlich, um genügend Immobilien zur Verfügung zu haben. Bei so einer Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage ist es klar, dass es auf dem Markt zu keiner Entspannung kommen kann – sondern sich die Situation bei Miet- und auch Eigentumsobjekten weiter verschärfen wird.