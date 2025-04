Mieten explodieren: Wo Wohnen nun richtig wehtut!

Die Mieten in Österreich schießen weiter in die Höhe! Eine aktuelle ImmoScout24-Analyse von über 117.000 Wohnungsinseraten zeigt: Im ersten Quartal 2025 legten die Angebotspreise um vier Prozent zu. Jetzt kostet der Quadratmeter im Schnitt 14,90 Euro. Doch in etlichen Bundesländern wird es noch viel teurer!