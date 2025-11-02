Die Impfung schützt auch vor einem Herzinfarkt

Auch Infektionen mit Pneumokokken, die schwere Lungenentzündungen verursachen können, treten im Winter gehäuft auf. Sie sind ebenfalls mit einem erhöhten Risiko für nachfolgende schwere kardiovaskuläre Ereignisse verbunden. Daher empfiehlt das Nationale Impfgremium zusätzlich die Pneumokokken-Impfung für Personen ab 60 Jahren, für die diese Impfung ebenfalls kostenlos ist.