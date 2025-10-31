So gruseln sich die Promis heuer zu Halloween

Die Weihnachtszeit hingegen wird das Papa-Tochter-Gespann nicht mehr ganz so ausgiebig zelebrieren können. Denn: Heuer werden die beiden ihre Premiere als Moderations-Duo in der TV-Sendung „Zauberhafte Weihnacht“ feiern! Die Adventzeit wird also arbeitsreich. Die Sendung, in der Lisa-Marie den ersten Moderationsjob ihrer Karriere ergattern konnte, dauert rund drei Stunden. Vor der neuen Herausforderung „gruselt“ sich Lisa-Marie aber keineswegs.