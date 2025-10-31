Vorteilswelt
Es wird schaurig...

So gruseln sich die Promis heuer zu Halloween

Salzburg
31.10.2025 07:00
DJ Ötzi und Tochter Lisa-Marie setzen auf klassisches Kürbisschnitzen und Süßigkeiten für die ...
DJ Ötzi und Tochter Lisa-Marie setzen auf klassisches Kürbisschnitzen und Süßigkeiten für die Kinder.

Dunkle Filme, ein schauriges Buffet oder grinsende Kürbisse – die „Krone“ weiß, wer großer Liebhaber des Horror-Festes ist. Das amerikanische Gruselfest macht auch vor heimischen Promis nicht Halt.



Besonders früh mit den Vorbereitungen begonnen haben DJ Ötzi und Tochter Lisa-Marie. „Wir freuen uns über jeden kleinen Geist, der klingelt. Süßes gibt’s bei uns reichlich!“, erzählt die 23-Jährige. Gefeiert wird Halloween bei der Oma in der Steiermark.

Die Weihnachtszeit hingegen wird das Papa-Tochter-Gespann nicht mehr ganz so ausgiebig zelebrieren können. Denn: Heuer werden die beiden ihre Premiere als Moderations-Duo in der TV-Sendung „Zauberhafte Weihnacht“ feiern! Die Adventzeit wird also arbeitsreich. Die Sendung, in der Lisa-Marie den ersten Moderationsjob ihrer Karriere ergattern konnte, dauert rund drei Stunden. Vor der neuen Herausforderung „gruselt“ sich Lisa-Marie aber keineswegs.

Schauspielerin Sarah Zaharanski gruselt sich gerne beim Horrorfilm-Marathon.
Schauspielerin Sarah Zaharanski gruselt sich gerne beim Horrorfilm-Marathon.(Bild: Walter Pobaschnig)

Richtig schaurig geht es an Halloween bei Schauspielerin Sarah Zaharanski zu. „Die Tage davor feile ich an der Watchlist aus spannenden, wohldosiert argen und künstlerisch interessanten Horrorfilmen“, sagt sie. Selber in einem Gruselfilm mitzuspielen, könnte sich die gebürtige Halleinerin auch vorstellen! „Auf jeden Fall! Ich glaube, dass das sehr viel Vergnügen macht, das zu drehen.“

Moderatorin Kathi Wörndl verkleidet sich gerne.
Moderatorin Kathi Wörndl verkleidet sich gerne.(Bild: zVg)

„Bei uns zuhause wird zu Halloween immer ein gruseliges Buffet gestaltet und als leidenschaftliche Dekorateurin verwandle ich natürlich auch das ganze Haus mit Spinnen, Skeletten und Spinnennetzen in eine schaurige Kulisse“, lautet das Geheimrezept von Moderatorin Kathi Wörndl.

Porträt von Elisa Torner
Elisa Torner
