Razzia bei Red Bull: Es geht um Marktmacht

Hausdurchsuchungen in mehreren Ländern

Red Bull und auch die EU-Wettbewerbsbehörde hielten sich bisher mit Informationen zurück. Red Bull bestätigte am Dienstag, Besuch von EU-Beamten und Mitarbeitern der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde erhalten zu haben, und betonte, mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Die Razzien begannen am Montag und fanden in mehreren europäischen Ländern statt, nicht nur am Hauptsitz in Fuschl am See in Salzburg.