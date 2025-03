Sechs Spitäler werden vom „Akut-Netz“ genommen

Von heuer bis zu 15 Jahren und mehr

Während manche Änderungen in anderen Regionen im Optimalfall zwölf bis fünfzehn Jahre dauern – so etwa die Errichtung des Weinviertel Klinikums Süd-West, das irgendwo gut erreichbar an der Verkehrsachse Hollabrunn-Stockerau-Korneuburg gebaut werden und damit diese drei Kliniken auch ersetzen soll – wird es im Waldviertel rascher gehen. Das Spital in Gmünd sei baulich am Ende, eine Primärversorgungseinheit ist zum bestehenden grenzüberschreitenden Health-Across-Gesundheitszentrum um 120 Millionen Euro geplant. Auch in Waidhofen an der Thaya wird noch 2025 die Urologie nach Horn (dort wird 2026 ein DaVinci-Operationsroboter platziert) absiedeln, dafür aber ein neues Pilotprojekt gestartet.