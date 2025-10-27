Strafanzeige gegen Richterin nach Wöginger-Prozess

Der umstrittene Postenschacher-Prozess rund um den ÖVP-Klubobmann August Wöginger könnte am Landesgericht Linz vielleicht doch noch ein Nachspiel erleben. Denn gegen die Verfahrensrichterin, die dem Politiker ein Diversionsangebot (44.000 Euro Geldbuße) unterbreitet hatte – das dieser annahm -, wurde Strafanzeige erstattet. Eine Kopie liegt der „Krone“ vor.