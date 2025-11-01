Frauen brauchen einen fußballfreundlichen Chef

Die Bullen Frauen betreiben für ihren Erfolg einen hohen Aufwand. Sechsmal wird pro Woche trainiert, dazu kommt ein Match. Zwar sind viele Schülerinnen dabei, die durch das SSM (Schulsportmodell Salzburg) die Möglichkeit bekommen, auch die Vormittagstrainingseinheiten zu besuchen. Für Studentinnen, wie etwa Kapitän Lucia Orkic (Psychologie), lässt es sich auch noch einrichten. Für Berufstätige kann das aber schon schwierig werden.