Salzburg übertraf Erwartung bei den Klimatickets

Der Bundesrechnungshof hat in seinem neuesten Bericht die Einführung des Klimatickets unter anderem in Salzburg geprüft. Während es für das Verkehrsministerium Kritik hagelt, werden die Salzburger Verkaufszahlen gelobt.
Mit 54.622 verkauften regionalen Klimatickets für das Bundesland im Jahr 2023 hat Salzburg die Prognose (37.245) aus dem Vorfeld deutlich übertroffen. Mit 34.764 Jahres-Netzkarten im Jahr 2019 vor Einführung des Klimatickets aufgrund eines günstigen Angebots startete Salzburg aber bereits von hohem Niveau.
Eine Empfehlung gab es vom Rechnungshof aber auch für den Salzburger Verkehrsverbund. Das Modell für die Aufteilung der Einnahmen aus dem Klimaticket solle überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.
