Lagerarbeiterin & Co: Die Jobs der Fußballerinnen

Stürmerin Vina Crnoja hat auch Glück mit einem fußballfreundlichen Chef. Als Arbeiterin im Lager des Porsche Teilvertriebszentrums in Siezenheim verdient sie sich ihre Brötchen und bekommt zugleich Rückendeckung für ihre Leidenschaft am Rasen. „Ich habe es mit der Firma echt gut, die unterstützen mich bis zum Gehtnichtmehr, stehen hinter mir“, sagt die Bosnierin und ergänzt lachend: „Deswegen bin ich noch bei denen.“