„Werde Senioren nicht auf Straße stehen lassen“

Als „relativ früh“ bezeichnet Werfens Ortschef Hubert Stock (ÖVP) die Debatte. Die Forderungen nach höheren Tagsätzen seien bekannt und diesen schließe er sich an. „Eigentlich müssen sich Land und Gemeinden die Kosten zu Hälfte teilen“, sagt er. Sollten Gemeinden künftig die Abgänge tragen, könnte sich das verschieben. „Das Land würde sich wieder um Kosten drücken.“ Für die Senioren wäre er bereit, mehr zu zahlen, aber nur, wenn der höhere Anteil fair mit dem Land geteilt wird. „Wir hoffen, dass das Land ein Einsehen hat“, sagt der Ortschef.