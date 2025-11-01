Vogelgrippe bedroht die heimischen Betriebe

So ein Wintergarten ist doch was Schönes. Nicht nur für Menschen, auch für Hühner. Das lernt die „Krone“ am Hof von Hans-Peter Kreiseder in Lamprechtshausen. Er könnte sich noch als Vorteil erweisen. Denn in dem Wintergarten sind die Tiere an der frischen Luft und in der Sonne, aber es kann durch die dünne Trennwand nichts von außen eindringen. In Bayern häufen sich Fälle von Vogelgrippe.