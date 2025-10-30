17-Jähriger raste mit 148 statt 100 km/h im Pongau

Bei einer nächtlichen Geschwindigkeitskontrolle auf der Pinzgauer Bundesstraße in St. Johann im Pongau wurden drei Autofahrer mit massiver Überschreitung erwischt. Zwei Lenker mussten den Führerschein sofort abgeben, einem 17-jährigen Probeführerscheinbesitzer droht ebenfalls eine Anzeige.
In der Nacht auf Mittwoch kontrollierten Polizisten auf der Pinzgauer Bundesstraße (B311) das Tempolimit – und erwischten gleich mehrere Raser. Ein 17-jähriger Probeführerscheinbesitzer war mit 148 km/h statt der erlaubten 100 unterwegs.
Noch schneller waren ein 51-jähriger Österreicher und ein 21-jähriger Kosovare: Beide rauschten mit 161 km/h durch den Pongau. Den Männern wurden die Führerscheine sofort abgenommen, ihre Autos blieben stehen. Alle drei werden angezeigt.
