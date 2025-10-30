Vorteilswelt
Raser im Pongau

17-Jähriger raste mit 148 statt 100 km/h im Pongau

Salzburg
30.10.2025 17:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Bei einer nächtlichen Geschwindigkeitskontrolle auf der Pinzgauer Bundesstraße in St. Johann im Pongau wurden drei Autofahrer mit massiver Überschreitung erwischt. Zwei Lenker mussten den Führerschein sofort abgeben, einem 17-jährigen Probeführerscheinbesitzer droht ebenfalls eine Anzeige.

In der Nacht auf Mittwoch kontrollierten Polizisten auf der Pinzgauer Bundesstraße (B311) das Tempolimit – und erwischten gleich mehrere Raser. Ein 17-jähriger Probeführerscheinbesitzer war mit 148 km/h statt der erlaubten 100 unterwegs.

Noch schneller waren ein 51-jähriger Österreicher und ein 21-jähriger Kosovare: Beide rauschten mit 161 km/h durch den Pongau. Den Männern wurden die Führerscheine sofort abgenommen, ihre Autos blieben stehen. Alle drei werden angezeigt.

Salzburg

