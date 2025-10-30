Letzte Fahrten auf den Großglockner bis Montag

Bis dahin sind die Bedingungen laut Betreibern noch gut – trockene Straßen, milde Temperaturen, klare Sicht. Danach gilt Wintersperre: Die Routen werden erst im Frühjahr wieder geöffnet, sobald Schnee und Eis geräumt sind. Wer also noch einmal das Bergpanorama genießen will, muss sich beeilen.