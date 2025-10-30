Vorteilswelt
Wintersperre

Letzte Fahrten auf den Großglockner bis Montag

Salzburg
30.10.2025 11:00
Letzte Chance für Ausflügler, das Glocknerpanorama mit dem Auto zu erleben.
Letzte Chance für Ausflügler, das Glocknerpanorama mit dem Auto zu erleben.(Bild: grossglockner.at)

Dieses Wochenende ist die letzte Gelegenheit, die Großglockner Hochalpenstraße und die Nockalmstraße zu befahren. Ab Montag, 3. November, gilt auf beiden Routen die Wintersperre. Die Straßen bleiben bis zum Frühjahr geschlossen. Noch sind milde Temperaturen und gute Bedingungen gemeldet.

Für Ausflügler und Motorradfans heißt es am Wochenende Abschied nehmen: Die Großglockner Hochalpenstraße und die Nockalmstraße schließen am Montag, 3. November, für die Wintersaison.

Bis dahin sind die Bedingungen laut Betreibern noch gut – trockene Straßen, milde Temperaturen, klare Sicht. Danach gilt Wintersperre: Die Routen werden erst im Frühjahr wieder geöffnet, sobald Schnee und Eis geräumt sind. Wer also noch einmal das Bergpanorama genießen will, muss sich beeilen.

