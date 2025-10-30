Hier finden Gruselfans heuer ihren Halloween-Kick

Die „Krone“ hat die besten Tipps für die schaurigsten Erlebnisse in und um Salzburg für die Nacht des 31. Oktober gesammelt. Geboten werden unter anderem Sonderführungen in Zoos und Museen, sowie Salzburgs größter Halloween-Rave!
Wohl kaum jemand präsentiert Grabsteine mit so viel Hingabe, wie Tierarzt und „Welt der Gifte“-Chef Nils Kley. „Die sind wirklich cool geworden. Ein guter Freund von mir hat sie pünktlich zu Halloween gefertigt“, erzählt Kley. Während sich andere über putzige Zwergerl als Dekoration in ihrem Garten freuen, begrüßt ein Friedhof mit den bekanntesten Giftmördern die Besucher im Außenbereich des Mini-Zoos in Salzburg.
Sonderführungen werden zu Halloween angeboten
Die Geschichten und Hintergründe zu jedem einzelnen erzählt Kley mit großer Hingabe. So auch am Halloween-Tag bei drei Führungen. Um 14.30, 16.00 und 18.00 Uhr. Natürlich geht es danach auch weiter zu den Schaukästen mit den giftigsten Tieren der Welt. Darunter Schlangen, Spinnen und Riesentausendfüßer. Um Voranmeldung wird gebeten.
Auch in Radstadt geht es gruselig zu. Das interaktive Stadt-Escape-Game „Das Geheimnis um die drei Türme“ sorgt dort für schaurige Spannung. Teilnehmer begeben sich auf eine zweistündige Rätsel-Reise durch die Altstadt. Mitmachen kann jeder ab zwölf Jahren, oder wer in Begleitung eines Erwachsenen kommt.
Am Halloween Tag verwandelt sich auch das Keltenmuseum Hallein in einen Schauplatz schauriger Ereignisse. So werden für kleine Besucher unter anderem Grusel-Führungen, Schminken und Musik geboten. Für die Erwachsenen gibt es eine immersive Séance – also eine spiritistische Sitzung. Währenddessen werden Besucher auf eine atmosphärische Reise in das Hallein des späten 18. Jahrhunderts mitgenommen.
Salzburgs größter Halloween-Rave erwartet Feierwütige in der ARGEKultur. Auf zwei Ebenen werden die bösen Geister mit lauten Bässen bei Laune gehalten. Zahlreiche DJs geben sich bis in die Morgenstunden die Klinke in die Hand.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.