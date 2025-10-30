Hier finden Gruselfans heuer ihren Halloween-Kick

Wohl kaum jemand präsentiert Grabsteine mit so viel Hingabe, wie Tierarzt und „Welt der Gifte“-Chef Nils Kley. „Die sind wirklich cool geworden. Ein guter Freund von mir hat sie pünktlich zu Halloween gefertigt“, erzählt Kley. Während sich andere über putzige Zwergerl als Dekoration in ihrem Garten freuen, begrüßt ein Friedhof mit den bekanntesten Giftmördern die Besucher im Außenbereich des Mini-Zoos in Salzburg.