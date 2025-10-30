Vorteilswelt
Red Bull Salzburg

Zwei Siege in Serie sind mittlerweile Seltenheit

Salzburg
30.10.2025 09:30
Im bisher einzigen Saisonduell gewannen Ratkov (li.) und Co. gegen die WSG (Müller) mit 2:1.
Im bisher einzigen Saisonduell gewannen Ratkov (li.) und Co. gegen die WSG (Müller) mit 2:1.(Bild: Birbaumer Christof)

Fußball-Vizemeister Salzburg trifft im Achtelfinale des ÖFB-Cups heute daheim auf die WSG Tirol. Die Partie wird live ab 18.45 Uhr auf Krone.tv übertragen.  

Siegen oder fliegen heißt es heute (19) für Salzburg im ÖFB-Cup-Achtelfinale gegen die WSG Tirol. Wobei ein Ausscheiden im Duell mit den Wattenern aus Sicht der Bullen eigentlich überhaupt keine Option sein darf. Sollte der Vizemeister tatsächlich scheitern, wäre es wohl der Tiefpunkt in einer bisher ohnehin bereits sehr komplizierten Saison für den einstigen Dominator des österreichischen Fußballs. Und die sowieso schon laute Kritik an Trainer Thomas Letsch würde dann vermutlich ein ganz neues Level erreichen.

Trainer Thomas Letsch steht in der Kritik.
Trainer Thomas Letsch steht in der Kritik.(Bild: Tröster Andreas)

Das ist aber Zukunftsmusik. Durch das souveräne Liga-3:0 am vergangenen Wochenende bei der Wiener Austria tankten die Bullen Selbstvertrauen, ist die Brust zumindest etwas gewachsen. Heute soll gleich der nächste Sieg her. Aber Vorsicht: Zwei Erfolge hintereinander sind in Salzburg mittlerweile eine Seltenheit. Zum letzten Mal gewannen Alex Schlager und Co. im August (!) zwei Partien in Serie.

Übrigens: Auch im Vorjahr traf man im Cup-Achtelfinale daheim auf Tirol, damals gewann man vor nicht einmal 2500 Fans mit 3:0. Dadurch, dass die Besitzer einer Premium-Dauerkarte heuer freien Zugang haben, dürften sich dieses Mal etwas mehr Zuseher in der Bullen-Arena einfinden. Für alle, die das Spiel aber lieber daheim auf der Couch verfolgen wollen, gibt es auch eine Option – Krone.tv überträgt ab 18.45 Uhr live.

