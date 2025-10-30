Zwei Siege in Serie sind mittlerweile Seltenheit

Siegen oder fliegen heißt es heute (19) für Salzburg im ÖFB-Cup-Achtelfinale gegen die WSG Tirol. Wobei ein Ausscheiden im Duell mit den Wattenern aus Sicht der Bullen eigentlich überhaupt keine Option sein darf. Sollte der Vizemeister tatsächlich scheitern, wäre es wohl der Tiefpunkt in einer bisher ohnehin bereits sehr komplizierten Saison für den einstigen Dominator des österreichischen Fußballs. Und die sowieso schon laute Kritik an Trainer Thomas Letsch würde dann vermutlich ein ganz neues Level erreichen.