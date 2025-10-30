Elektro-BMW überschlug sich – ein Verletzter

Schwerer Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag auf der B95 bei St. Andrä (Salzburg): Ein Elektroauto kam aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und blieb am Dach liegen. Der Lenker wurde vom Roten Kreuz versorgt, die Feuerwehren St. Andrä und Tamsweg standen im Einsatz.
Auf der B95 bei St. Andrä im Lungau kam am Donnerstag ein Pkw von der Straße ab und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb am Dach liegen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der verletzte Lenker bereits in der Versorgung des Roten Kreuzes.
Da es sich um ein Elektroauto handelte, errichtete die Feuerwehr einen Brandschutz und schaltete das Fahrzeug stromlos. Die Bergung erfolgte mithilfe des Krans des Schweren Rüstfahrzeugs Tamsweg. Während des Einsatzes war die B95 rund eine Stunde gesperrt.
