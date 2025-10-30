Vorteilswelt
Kaltfront zieht durch

Auf kühlen Wochenstart folgt ruhiges Herbstwetter

Österreich
30.10.2025 11:42
Bereits am Sonntag wird es vielerorts unbeständig, die neue Woche startet mit Regen und Wolken ...
Bereits am Sonntag wird es vielerorts unbeständig, die neue Woche startet mit Regen und Wolken (Symbolbild).(Bild: Evgeny Atamanenko – stock.adobe.com)

Mild und mit Werten von bis zu 20 Grad endet der Oktober und startet der November im Land. Ein Wetterumschwung sorgt jedoch für einen verregneten und recht kühlen Wochenstart. Die gute Nachricht: Wolken und Regen sind nicht von langer Dauer.

In inneralpinen Becken und Tälern, im Donautal sowie am Alpenostrand startet der Freitag laut der Prognose der Geosphere Austria mit teils hartnäckigem Nebel oder Hochnebel. Dieser löst sich jedoch meist bis Mittag auf, anschließend überwiegt trockenes, sonniges Wetter. Nur in Osttirol, Kärnten und der Südoststeiermark können sich Nebelfelder etwas länger halten. Die Frühtemperaturen liegen zwischen zwei und zwölf Grad, tagsüber werden je nach Sonnenschein zehn bis 20 Grad erreicht.

Auch am Samstag beginnt der Tag vielerorts nebelig – vor allem in den Niederungen im Osten, in der Südoststeiermark und am Alpenostrand. Bis über Mittag sind jedoch zunehmend Auflockerungen zu erwarten. Abseits der Nebelzonen zeigt sich trotz dünner Schleierwolken häufig die Sonne. Mehr Wolken gibt es lediglich im Grenzgebiet zu Italien und Slowenien. In Föhnstrichen sowie im Nordosten bläst teils lebhafter Südostwind. Die Temperaturen bewegen sich in der Früh zwischen zwei und zehn Grad, tagsüber – abhängig von Nebel oder Sonne – erneut zwischen zehn und 20 Grad.

Österreich
Symbol heiter
12° / 18°
9 km/h
08:19 h
25 %
Symbol stark bewölkt
8° / 16°
14 km/h
02:13 h
45 %
Symbol heiter
6° / 15°
9 km/h
06:52 h
15 %
Symbol bedeckt
10° / 18°
15 km/h
01:25 h
< 5 %
Symbol bedeckt
10° / 14°
5 km/h
01:15 h
60 %
Symbol leichter Regen
9° / 12°
20 km/h
00:59 h
75 %
Symbol heiter
6° / 13°
12 km/h
07:53 h
30 %
Symbol heiter
4° / 15°
10 km/h
08:23 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
5° / 12°
5 km/h
03:02 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
6° / 12°
9 km/h
01:25 h
20 %
Wien
Symbol heiter
7° / 18°
4 km/h
08:39 h
25 %
Symbol stark bewölkt
5° / 14°
24 km/h
02:40 h
50 %
Symbol heiter
4° / 14°
10 km/h
08:11 h
20 %
Symbol stark bewölkt
7° / 15°
12 km/h
01:38 h
10 %
Symbol bedeckt
8° / 13°
8 km/h
01:32 h
60 %
Symbol leichter Regen
8° / 11°
22 km/h
01:08 h
75 %
Symbol heiter
4° / 13°
10 km/h
08:27 h
20 %
Symbol heiter
2° / 15°
10 km/h
07:56 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
3° / 12°
7 km/h
02:37 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
5° / 10°
11 km/h
01:42 h
15 %
St. Pölten
Symbol heiter
7° / 17°
18 km/h
09:23 h
25 %
Symbol stark bewölkt
10° / 18°
10 km/h
01:50 h
45 %
Symbol wolkig
6° / 16°
13 km/h
06:20 h
15 %
Symbol stark bewölkt
10° / 19°
19 km/h
03:08 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
9° / 16°
7 km/h
03:07 h
60 %
Symbol leichter Regen
9° / 12°
22 km/h
01:20 h
65 %
Symbol heiter
5° / 13°
14 km/h
07:47 h
35 %
Symbol wolkig
3° / 15°
11 km/h
05:40 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
5° / 13°
5 km/h
03:27 h
10 %
Symbol bedeckt
5° / 13°
9 km/h
00:51 h
20 %
Eisenstadt
Symbol wolkig
6° / 17°
8 km/h
07:41 h
25 %
Symbol stark bewölkt
6° / 15°
13 km/h
02:49 h
50 %
Symbol wolkenlos
3° / 14°
5 km/h
09:13 h
20 %
Symbol stark bewölkt
6° / 15°
5 km/h
03:05 h
30 %
Symbol bedeckt
8° / 12°
5 km/h
00:53 h
65 %
Symbol leichter Regen
8° / 11°
15 km/h
01:18 h
75 %
Symbol heiter
2° / 12°
4 km/h
08:08 h
< 5 %
Symbol wolkig
2° / 13°
4 km/h
05:14 h
< 5 %
Symbol bedeckt
2° / 10°
3 km/h
01:41 h
< 5 %
Symbol wolkig
5° / 11°
7 km/h
05:06 h
10 %
Linz
Symbol heiter
3° / 16°
7 km/h
09:33 h
25 %
Symbol bedeckt
9° / 20°
6 km/h
01:26 h
50 %
Symbol stark bewölkt
10° / 15°
3 km/h
03:29 h
25 %
Symbol stark bewölkt
8° / 17°
4 km/h
03:31 h
10 %
Symbol stark bewölkt
8° / 18°
4 km/h
03:10 h
60 %
Symbol leichter Regen
7° / 12°
10 km/h
00:58 h
65 %
Symbol heiter
1° / 13°
4 km/h
08:11 h
30 %
Symbol heiter
1° / 16°
4 km/h
08:46 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
2° / 13°
4 km/h
03:01 h
< 5 %
Symbol Nieseln
5° / 12°
4 km/h
00:25 h
15 %
Graz
Symbol stark bewölkt
1° / 15°
3 km/h
04:39 h
25 %
Symbol leichter Regen
9° / 16°
6 km/h
00:46 h
55 %
Symbol stark bewölkt
10° / 16°
4 km/h
03:07 h
30 %
Symbol stark bewölkt
8° / 17°
5 km/h
02:59 h
20 %
Symbol bedeckt
9° / 15°
5 km/h
01:26 h
60 %
Symbol bedeckt
7° / 11°
5 km/h
01:13 h
65 %
Symbol wolkenlos
1° / 11°
5 km/h
09:21 h
10 %
Symbol heiter
1° / 12°
5 km/h
06:50 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
1° / 11°
4 km/h
01:56 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
3° / 11°
4 km/h
01:55 h
10 %
Klagenfurt
Symbol wolkig
6° / 16°
11 km/h
06:41 h
35 %
Symbol stark bewölkt
7° / 15°
15 km/h
02:14 h
50 %
Symbol heiter
4° / 15°
5 km/h
07:37 h
30 %
Symbol stark bewölkt
7° / 17°
6 km/h
03:47 h
40 %
Symbol leichter Regen
9° / 13°
11 km/h
01:41 h
70 %
Symbol leichter Regen
7° / 10°
16 km/h
01:36 h
70 %
Symbol heiter
1° / 13°
8 km/h
08:53 h
< 5 %
Symbol wolkig
1° / 13°
7 km/h
05:25 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
1° / 13°
6 km/h
01:46 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
5° / 12°
3 km/h
09:15 h
< 5 %
Salzburg
Symbol wolkig
1° / 17°
17 km/h
05:37 h
50 %
Symbol stark bewölkt
9° / 15°
7 km/h
04:33 h
55 %
Symbol heiter
5° / 18°
18 km/h
07:53 h
35 %
Symbol stark bewölkt
8° / 19°
20 km/h
02:25 h
50 %
Symbol Regen
9° / 12°
9 km/h
00:23 h
75 %
Symbol stark bewölkt
6° / 11°
9 km/h
02:04 h
60 %
Symbol heiter
-1° / 14°
4 km/h
08:33 h
< 5 %
Symbol wolkig
-1° / 14°
4 km/h
05:29 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
0° / 13°
4 km/h
02:21 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
3° / 14°
4 km/h
09:24 h
< 5 %
Innsbruck
Symbol stark bewölkt
4° / 14°
11 km/h
04:22 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
9° / 12°
10 km/h
02:45 h
60 %
Symbol wolkig
6° / 13°
8 km/h
06:40 h
30 %
Symbol stark bewölkt
7° / 14°
8 km/h
02:35 h
50 %
Symbol starker Regen
9° / 10°
13 km/h
00:03 h
85 %
Symbol einzelne Regenschauer
5° / 8°
8 km/h
03:08 h
70 %
Symbol heiter
1° / 10°
5 km/h
08:48 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
3° / 12°
5 km/h
03:42 h
< 5 %
Symbol wolkig
5° / 12°
5 km/h
06:15 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
4° / 11°
6 km/h
09:01 h
< 5 %
Bregenz
Wetterdaten:

Zunehmend unbeständig zeigt sich das Wetter am Sonntag. Während sich im Osten noch kurzzeitig die Sonne zeigt, zieht aus Westen rasch dichte Bewölkung auf. Regen breitet sich am Nachmittag aus, die Schneefallgrenze sinkt von über 2000 auf etwa 1800 Meter. Im Süden bleibt es länger trocken. Der Wind weht weiterhin föhnig und lebhaft aus südlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen betragen vier bis elf Grad, die Höchstwerte erreichen nochmals zwölf bis 19 Grad.

Kühler und trüber beginnt die neue Woche: Mit einer durchziehenden Kaltfront überwiegen am Montag zunächst Wolken und Regen, die Schneefallgrenze sinkt auf 1200 bis 1500 Meter. Besonders im Westen klingen die Niederschläge bald wieder ab, dort lockert es am Nachmittag auf. Im Osten halten sich Wolken und Regen etwas länger. Der Wind weht aus westlichen Richtungen, teils lebhaft. Die Temperaturen liegen morgens bei zwei bis zehn Grad, die Tageshöchstwerte bei sieben bis 15 Grad.

Hochdruckeinfluss bringt am Dienstag ruhiges Herbstwetter. Lokale Frühnebelfelder lösen sich rasch auf, vielerorts scheint dann die Sonne von einem fast wolkenlosen Himmel. Im Osten frischt der Nordwind zeitweise noch auf, sonst bleibt es schwach windig. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus zwei und plus acht Grad, die Höchsttemperaturen zwischen neun und 16 Grad.

