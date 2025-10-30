Auf kühlen Wochenstart folgt ruhiges Herbstwetter

Auch am Samstag beginnt der Tag vielerorts nebelig – vor allem in den Niederungen im Osten, in der Südoststeiermark und am Alpenostrand. Bis über Mittag sind jedoch zunehmend Auflockerungen zu erwarten. Abseits der Nebelzonen zeigt sich trotz dünner Schleierwolken häufig die Sonne. Mehr Wolken gibt es lediglich im Grenzgebiet zu Italien und Slowenien. In Föhnstrichen sowie im Nordosten bläst teils lebhafter Südostwind. Die Temperaturen bewegen sich in der Früh zwischen zwei und zehn Grad, tagsüber – abhängig von Nebel oder Sonne – erneut zwischen zehn und 20 Grad.