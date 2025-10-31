Im „Krone“-Gespräch

Wintersport-Ass: Finale Träume und eine Tragödie!

31.10.2025 05:30
Dorothea Wierer ist eine der erfolgreichsten Biathletinnen der Geschichte. Nach zahlreichen Jahren im Weltcup geht die Südtirolerin nun in ihre letzte Saison – und will ihre Karriere dabei mit Edelmetall auf jener Strecke krönen, auf der sie ihren Sport erlernt und perfektioniert hat. Die „Krone“ hat Wierer im Trainingslager in Ruhpolding getroffen und dabei über ihre Karriere, das große finale Highlight und eine Tragödie, die sich im Sommer ereignet hat, gesprochen. 

