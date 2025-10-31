Stripfing „beerdigt“ sich jetzt offenbar selbst

Laut „Krone“-Infos soll der Vorstand gestern Abend im Beisein eines Anwalts den Konkursantrag abgesegnet haben. Der heutige Zweitliga-Kick daheim gegen Rapid II wird wohl noch über die Bühne gehen, weil die Platzmiete für den FAC-Platz an die Wiener schon gezahlt worden sein dürfte. Wenn die Spieler nach dem ganzen Horror überhaupt noch Lust drauf haben. Zumal die gesamte Sportabteilung erst heute informiert werden soll. Ob die Kicker am vereinbarten „Deadline-Day“ ihre Gelder bekommen oder nicht, dürfte keine Rolle mehr spielen. Zuletzt wackelte laut Insidern gar das Cup-Achtelfinale in Neustadt gegen den LASK. Die Weinviertler hätten erst auf den letzten Drücker die „Pacht“ überwiesen.