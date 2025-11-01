Willkommen in den kleinen Wunderwelten

Großer Fan ihrer Dioramen-Welten ist auch Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek. Winkler und Zink schufen für deren heiß geliebten Miniaturhasen „Pepino“ ein ganz besonderes Zuhause. „Sonderaufträge erfüllen wir immer gerne, aber das braucht Zeit“, lacht Zink. Die Nachfrage ist groß – wie erklären sich die beiden das große Interesse an ihren kleinen Boxen? „Unsere Dioramen tun in diesen digitalen, düsteren Zeiten einfach gut. Wir allen brauchen etwas, das Freude macht!“