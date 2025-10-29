Sichtbare Ehren für vier Kärntner Persönlichkeiten

Der bekannte Mediziner Rudolf Likar und Superintendent Manfred Sauer wurden mit einem Bundesorden ausgezeichnet. Das Land Kärnten ehrt Erik Schinegger und Hannes Müller.
„Dieser Mediziner ist über die Landes- und Bundes-, ja sogar die Kontinentalgrenzen hinaus tätig und bekannt“, leitete Landeshauptmann Peter Kaiser die große Vierfach-Ehrung im Spiegelsaal der Landesregierung ein. Und meinte damit Primarius Professor Rudolf Likar, der, wie Protokollchefin Christiane Ogris in ihrer Laudatio festhielt, auch international einer der Vorreiter in der Behandlung chronischer Schmerzen ist.
Große Ehre für medizinische Meilensteine
Likar hat in seiner Laufbahn als Palliativ- und Intensiv-Mediziner Meilensteine gesetzt, geht „nebenbei“ auch Lehrtätigkeiten nach, leitet mehrere und die größten Abteilungen im Klinikum Klagenfurt und LKH Wolfsberg; schrieb und schreibt Bücher; und dreht noch vor 6 Uhr früh im Spital seine ersten Runden. Jetzt mit dem „Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst“; als erster Kärntner Arzt!
Ebenfalls mit Bundesehren, ganz konkret dem „Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich“ geehrt wurde Manfred Sauer, der seit 24 Jahren in Kärnten der Evangelischen Kirche vorsteht und mit Anfang Dezember seine Funktion als „Superintendent“ abgibt. Sauer sei laut Kaiser jemand, dem „gesellschaftliches Wohlsein“ am Herzen liege.
Kärntner Ehrungen
Das „Große Ehrenzeichen des Landes Kärnten“ ging an Erik Schinegger, dessen turbulente und mutige Lebensgeschichte bekannt ist und durch dessen Skischule mittlerweile etwa 150.000 Schüler gingen.
Das „Ehrenzeichen des Landes Kärnten“ ging schließlich an den Weißensee, wo Haubenkoch Hannes Müller in der „Forelle“ für Auszeichnungen und Regionalität bürgt. Bei den Ehrungen auch mit dabei: die Landesräte Beate Prettner und Sebastian Schuschnig und Neo-Landtagspräsident Andreas Scherwitzl.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.