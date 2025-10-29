Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Feierliche Verleihung

Sichtbare Ehren für vier Kärntner Persönlichkeiten

Kärnten
29.10.2025 18:45
Die Spitze der Landespolitik ehrte vier große Kärntner.
Die Spitze der Landespolitik ehrte vier große Kärntner.(Bild: Dietmar Wajand)

Der bekannte Mediziner Rudolf Likar und Superintendent Manfred Sauer wurden mit einem Bundesorden ausgezeichnet. Das Land Kärnten ehrt Erik Schinegger und Hannes Müller.

0 Kommentare

„Dieser Mediziner ist über die Landes- und Bundes-, ja sogar die Kontinentalgrenzen hinaus tätig und bekannt“, leitete Landeshauptmann Peter Kaiser die große Vierfach-Ehrung im Spiegelsaal der Landesregierung ein. Und meinte damit Primarius Professor Rudolf Likar, der, wie Protokollchefin Christiane Ogris in ihrer Laudatio festhielt, auch international einer der Vorreiter in der Behandlung chronischer Schmerzen ist.

Große Ehre für medizinische Meilensteine
Likar hat in seiner Laufbahn als Palliativ- und Intensiv-Mediziner Meilensteine gesetzt, geht „nebenbei“ auch Lehrtätigkeiten nach, leitet mehrere und die größten Abteilungen im Klinikum Klagenfurt und LKH Wolfsberg; schrieb und schreibt Bücher; und dreht noch vor 6 Uhr früh im Spital seine ersten Runden. Jetzt mit dem „Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst“; als erster Kärntner Arzt!

In Kärnten, Österreich, Europa, aber auch in Übersee anerkannte Kapazität: Rudolf Likar
In Kärnten, Österreich, Europa, aber auch in Übersee anerkannte Kapazität: Rudolf Likar(Bild: Dietmar Wajand)

Ebenfalls mit Bundesehren, ganz konkret dem „Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich“ geehrt wurde Manfred Sauer, der seit 24 Jahren in Kärnten der Evangelischen Kirche vorsteht und mit Anfang Dezember seine Funktion als „Superintendent“ abgibt. Sauer sei laut Kaiser jemand, dem „gesellschaftliches Wohlsein“ am Herzen liege.

Kärntner Ehrungen
Das „Große Ehrenzeichen des Landes Kärnten“ ging an Erik Schinegger, dessen turbulente und mutige Lebensgeschichte bekannt ist und durch dessen Skischule mittlerweile etwa 150.000 Schüler gingen.

Das „Ehrenzeichen des Landes Kärnten“ ging schließlich an den Weißensee, wo Haubenkoch Hannes Müller in der „Forelle“ für Auszeichnungen und Regionalität bürgt. Bei den Ehrungen auch mit dabei: die Landesräte Beate Prettner und Sebastian Schuschnig und Neo-Landtagspräsident Andreas Scherwitzl.

Porträt von Hannes Mößlacher
Hannes Mößlacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
In Australien ist eine 80-jährige Kreuzfahrtpassagierin bei einem Landausflug auf der ...
Frau gestorben
Kreuzfahrtschiff vergisst Passagierin an Land
Ab Montag, 3. November, kann das Training der Eurofighter-Piloten am Boden gehört werden.
Gleich mehrmals
Ab Montag wird es in Österreich laut am Himmel
US-Präsident Donald Trump hat erneut mit seinem angeblich hohen IQ geprahlt.
„Richtig schwer“
Trump macht Demenztest – und prahlt mit hohem IQ
US-Präsident Donald Trump und die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi traten auch ...
„Goldenes Zeitalter“
USA und Japan schließen Deal zu seltenen Erden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
174.903 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
149.975 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
130.566 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Mehr Kärnten
ÖFB-Cup im Ticker
LIVE: Schwarz-Weiß Bregenz gegen Ried hat begonnen
Feierliche Verleihung
Sichtbare Ehren für vier Kärntner Persönlichkeiten
ÖFB-Cup auf krone.tv
LIVESTREAM: Titelverteidiger WAC bei Amstetten
Nicht einzige Attacke
Promi-Sohn (10) im Tierpark von Hirsch attackiert
Glühwein-Opening fix!
Klagenfurt verschiebt Projekt, kauft Radargeräte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf