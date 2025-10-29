Sichtbare Ehren für vier Kärntner Persönlichkeiten

Große Ehre für medizinische Meilensteine

Likar hat in seiner Laufbahn als Palliativ- und Intensiv-Mediziner Meilensteine gesetzt, geht „nebenbei“ auch Lehrtätigkeiten nach, leitet mehrere und die größten Abteilungen im Klinikum Klagenfurt und LKH Wolfsberg; schrieb und schreibt Bücher; und dreht noch vor 6 Uhr früh im Spital seine ersten Runden. Jetzt mit dem „Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst“; als erster Kärntner Arzt!