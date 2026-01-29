Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch in den Schulen

So will das Bundesheer neue Soldaten gewinnen

Steiermark
29.01.2026 08:00
Beim Bundesheer finden wieder mehr große Übungen statt, etwa 2024 in Eisenerz.
Beim Bundesheer finden wieder mehr große Übungen statt, etwa 2024 in Eisenerz.(Bild: Paul Kulec)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Zeitenwende beim Bundesheer: Derzeit steht so viel Geld wie schon lange nicht mehr zur Verfügung, auch in der Steiermark wird weiter kräftig investiert. Sorgen bereitet aber die Personalsituation. Das Heer hat die Absicht, sich stärker zu öffnen - und das beginnt in den Schulen ... 

0 Kommentare

Wenn es noch eines Beweises bedurfte, um die Zeitenwende beim österreichischen Bundesheer zu verdeutlichen – bitte schön, hier ist er: Am Mittwoch wurden in der Kaserne Zeltweg viele Lehrervertreter empfangen. Eine Premiere für das Militär.

Die sogenannte geistige Landesverteidigung soll Teil des Unterrichts werden. Ziel: ein stärkeres Bewusstsein für ein wehrhaftes Österreich, denn „Europa ist im Kriegszustand“, wie Marco Spörk, Presseoffizier des Militärkommandos Steiermark, bei einem parallel stattfindenden Vernetzungstreffen in der Hackher-Kaserne Gratkorn betont.

Diese Änderungen, sowohl bei Schülern als auch im Lehrkörper, registriert auch Hannes Derler. Der Milizoffizier ist Lehrer am Weizer Gymnasium und sagt: „Vor ein paar Jahren wäre ich noch nicht in Uniform in die Schule gegangen.“

Teilnehmer des Vernetzungstreffens in der Kaserne Gratkorn.
Teilnehmer des Vernetzungstreffens in der Kaserne Gratkorn.(Bild: Jakob Traby)

Große Pensionswelle steht bevor
Das Bundesheer will sich öffnen, besser gesagt: muss sich öffnen. Denn seit dem russischen Angriff auf die Ukraine wird auch in Österreich massiv in Kasernen, Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstung investiert. Dafür braucht es aber auch ausreichend Personal. Zwar gibt es derzeit – auch aufgrund der Wirtschaftskrise – viele junge Menschen, die eine Karriere beim Heer anstreben. Doch die Kapazitäten für ihre Ausbildung sind beschränkt, und zugleich steht eine riesige Pensionierungswelle bevor.

Die Jahresvorschau verschiedener steirischer Verbände beinhaltet daher viele werbewirksame Veranstaltungen, etwa den Tag der Schulen Ende Juni beim Jägerbataillon 17 in Straß. Geprägt ist sie aber auch von Übungen: So plant das Aufklärungs- und Artilleriebataillon in Feldbach Ende August eine große Übung im Raabtal, an der bis zu 300 Soldaten teilnehmen werden.  

Großer Spatenstich für Panzer-Werkstätte
Und natürlich wird kräftig investiert. Aktuellstes Beispiel: Am Donnerstag findet in der Gablenz-Kaserne der Spatenstich für eine neue Panzerhalle statt, Ministerin Klaudia Tanner wird erwartet. Diese Werkstätte ist dringend notwendig, soll doch der Bestand der Mannschaftstransportpanzer Pandur Evolution von 100 Stück im Vorjahr auf 325 Stück im Jahr 2032 wachsen!

In Straß wird bereits seit dem Vorjahr eine neue Werkstätte gebaut, sie soll im Herbst fertiggestellt sein. Gleich mehrere Vorhaben stehen in den nächsten Jahren auch in der Kaserne Feldbach an. Das Versorgungsregiment 1 in Gratkorn erhält ebenso zahlreiche neue Fahrzeuge wie die in Graz stationierte ABC-Abwehrkompanie.

Lesen Sie auch:
Zwölf neue Leonardo-Hubschrauber nehmen Kurs auf Aigen im Ennstal. 
Viele Investitionen
52 Millionen Euro für die steirischen Kasernen
03.10.2025
„Thunder Truck 2025“
Große Übung bringt viel Militär auf die Straßen
22.09.2025
Krone Plus Logo
Einsatz läuft weiter
10 Jahre Flüchtlingskrise: Heer bleibt an Grenze
21.09.2025

Große Hoffnungen, das war beim Treffen zu spüren, werden in den Bericht der Wehrdienstkommission gesetzt. Vor allem verpflichtende Milizübungen seien dringend notwendig, so der Tenor. „Es braucht unbedingt die Schulungen auf neue Systeme“, betont etwa Gernot Wurzer, Kommandant der ABC-Abwehrkompanie.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
136.438 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Vorarlberg
Bergstation um sechs Meter zu weit oben gebaut
130.867 mal gelesen
Diese Bergstation soll von der Bezirkshauptmannschaft Bregenz geprüft werden.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
123.434 mal gelesen
Alexis Pinturault
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf