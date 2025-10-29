Jagerhofer-Sohn im Tierpark von Hirsch attackiert

Sohn von Eventmanager verletzt

Noch schlimmer erwischte es den zehnjährigen Sohn von Unternehmer Hannes Jagerhofer, der von einem Hirsch angegriffen wurde. „Der Bub besuchte mit seiner Mutter den Tierpark und wollte einen Hirsch streicheln. Er war nah beim Wildtier, nur einen halben Meter entfernt. Plötzlich attackierte ihn der Hirsch.“ Auch der Bub wurde im Gesicht verletzt. „Im Krankenhaus wurde festgestellt, dass beim linken Schneidezahn ein Teil fehlte, weiters wurde er wegen einer klaffenden großen Wunde an der Zunge genäht“, berichtet Jagerhofer. „Gott sei Dank, ist nicht mehr passiert. Der Hirsch hätte meinen Sohn mit dem Huf auch am Auge treffen können“, meint der Eventmanager. Die Brunftzeit sei gerade vorbei. Da sind die Hirsche kämpferisch. „Man sollte sie derzeit von Kindern wegsperren, damit nicht mehr passiert“, rät Jagerhofer.