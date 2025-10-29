Grausame Inszenierung: Die Leichen-Lüge der Hamas

Familie der betroffenen Geisel entsetzt

Bei dem inszenierten Fund handelte es sich um den Körper von Ofir Tzarfati. Der 27-Jährige war am 7. Oktober beim Nova-Musikfestival, als er „in Gefangenschaft verschleppt und dort ermordet wurde“, erklärte das Geiselforum. Seinen Körper hatten israelische Soldaten bereits Ende November 2023 aus dem Gazastreifen geborgen. Doch einzelne Körperteile blieben zurück. Seine Familie ist erschüttert über die Lüge der Hamas: „Dies ist das dritte Mal, dass wir gezwungen sind, Ofirs Grab zu öffnen und unseren Sohn erneut zu beerdigen“, sagten seine Angehörigen laut einer Erklärung des Forums.