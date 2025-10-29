Dettwiler nach Horror-Sturz außer Lebensgefahr!

Wie sein Vater Andy Dettwiler der Schweizer Zeitung „Blick“ sagte, habe sein Sohn „mehrere Herzstillstände“ erlitten und „viel Blut verloren. Sie haben um sein Leben gekämpft“, sagte Dettwiler senior. Auch die Milz und die Lunge sind nach Angaben des Vaters in Mitleidenschaft gezogen, dazu komme ein offener Bruch am Bein. Rueda hatte einen Handbruch, eine Quetschung des Brustkorbs und eine Gehirnerschütterung erlitten.