Über Million Ticketanfragen für NFL in Berlin

„Wir haben noch einmal leicht höhere Zahlen gesehen als letztes Jahr in München“, meinte Steinforth. Bei den vorherigen Deutschland-Spielen war die Nachfrage ebenfalls riesig. So waren etwa für das Spiel der Tampa Bay Buccaneers gegen Seattle Seahawks in München oder für die Partie der Colts gegen die New England Patriots in Frankfurt je mehr als drei Millionen Ticketanfragen eingegangen.