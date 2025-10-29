Österreicher unterschätzen Pensionshöhe oft

Manche schätzten den Wert gar auf unter 1000 Euro pro Monat. Laut offiziellen Daten beträgt die durchschnittliche Pensionshöhe bei Frauen jedoch mehr als 1500 Euro brutto pro Monat, bei Männern mehr als 2500 Euro brutto. Ein weiteres Ergebnis: Mehr als acht von zehn Befragten denken, dass es in Österreich eine gesetzliche Mindestpension gibt. Tatsächlich sorgt eine Ausgleichszulage bei sozialem Bedarf und niedriger Pension für ein höheres Einkommen. Sie liegt derzeit für Alleinverdienerinnen und Alleinverdiener bei knapp 1300 Euro brutto pro Monat. Wer von einer gesetzlichen Mindestpension ausgeht, unterschätzt auch diese Höhe mit knapp unter 1000 Euro tendenziell.

„Das Wissen der Österreicher ist als maximal überschaubar zu bewerten“, sagte Marketagent-Geschäftsführer Thomas Schwabl. Bei der Zufriedenheit mit der Pensionshöhe zeigt sich, dass Männer mit 64 Prozent zufriedener sind als Frauen mit 42 Prozent. Drei Viertel der 1000 Befragten zwischen 14 und 75 Jahren sind der Ansicht, dass Männer und Frauen auch unterschiedlich von Altersarmut betroffen sind. Vor allem Frauen haben Angst, dass ihre Pension im Alter nicht reichen wird.